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Обстріли у Миколаївській області. За минулу добу поранення отримали 15 осіб

Фото: у Миколаївській області через обстріли поранення отримали 15 осіб (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Наталія Юрченко

У Миколаївській області за минулу добу внаслідок ворожих обстрілів поранення отримали 15 місцевих жителів. Дітей серед постраждалих немає.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на голову Миколаївської облради Ганну Замазєєву.

Станом на ранок 5 травня у лікарнях Миколаївської області знаходяться 157 жителів, які отримали поранення через ворожі обстріли.

"Усім найшвидшого одужання! Велика подяка і шана нашим високопрофесійним лікарям, які 24/7 самовіддано рятують життя та здоров’я миколаївців", - зазначила Замазєєва.

Нагадаємо, що через обстріли окупантами у Миколаєві пошкоджена контактна мережа, через це був змінений маршрут тролейбуса №2.

Також у місті без газу залишаються понад 290 абонентів через пошкодження газопроводів.

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Війна Росії проти УкраїниМиколаївська область