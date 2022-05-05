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У Миколаєві через пошкодження контактної мережі змінено маршрут деяких тролейбусів

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Миколаїв, Четвер 05 травня 2022 08:34
У Миколаєві через пошкодження контактної мережі змінено маршрут деяких тролейбусів Фото: у Миколаєві пошкоджена контактна мережа (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Наталія Юрченко

У Миколаєві під час нічних обстрілів російськими окупантами пошкоджено контактну мережу. Через це відбулися зміни у маршрутах тролейбусів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на мера Миколаєва Александра Сєнкевича.

Сьогодні тролейбус №2 буде здійснювати рух за таким маршрутом: мкрн Намив - Автовокзал.

Інші маршрути працюють без змін:

  • №4: Миколаїв Вантажний - мкрн Намив;
  • №6: 3-тя Воєнна - мкрн Намив (без берега).

Фахівці "Миколаївелектротранс" уже працюють на місці пошкодження для відновлення мережі.

Нагадаємо, у Миколаєві через пошкодження були проблеми з водопостачання. Уряд виділив 56 млн гривень на відновлення водогону.

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Миколаїв тролейбус
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