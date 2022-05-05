У Миколаєві через пошкодження контактної мережі змінено маршрут деяких тролейбусів
Фото: у Миколаєві пошкоджена контактна мережа (Віталій Носач, РБК-Україна)
У Миколаєві під час нічних обстрілів російськими окупантами пошкоджено контактну мережу. Через це відбулися зміни у маршрутах тролейбусів.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на мера Миколаєва Александра Сєнкевича.
Сьогодні тролейбус №2 буде здійснювати рух за таким маршрутом: мкрн Намив - Автовокзал.
Інші маршрути працюють без змін:
- №4: Миколаїв Вантажний - мкрн Намив;
- №6: 3-тя Воєнна - мкрн Намив (без берега).
Фахівці "Миколаївелектротранс" уже працюють на місці пошкодження для відновлення мережі.
Нагадаємо, у Миколаєві через пошкодження були проблеми з водопостачання. Уряд виділив 56 млн гривень на відновлення водогону.
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