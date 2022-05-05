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Обстрелы в Николаевской области. За минувшие сутки ранения получили 15 человек

Фото: в Николаевской области из-за обстрелов ранения получили 15 человек (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Наталья Юрченко

В Николаевской области за минувшие сутки в результате вражеских обстрелов ранения получили 15 местных жителей. Детей среди пострадавших нет.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на главу Николаевского облсовета Анну Замазееву.

По состоянию на утро 5 мая в больницах Николаевской области находятся 157 жителей, которые получили ранения из-за вражеских обстрелов.

"Всем скорейшего выздоровления! Большое спасибо и уважение нашим высокопрофессиональным врачам, которые 24/7 самоотверженно спасают жизнь и здоровье николаевцев", - отметила Замазеева.

Напомним, что из-за обстрелов оккупантами в Николаеве повреждена контактная сеть, из-за этого был изменен маршрут троллейбуса №2.

Также в городе без газа остаются более 290 абонентов за повреждения газопроводов.

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Война России против УкраиныНиколаевская область