У Миколаєві через нічні обстріли без газу залишаються понад 290 абонентів
Фото: у Миколаєві без газу залишаються понад 290 абонентів (facebook.com/infovlgas.com.ua)
У Миколаєві через нічні обстріли російськими військами пошкоджені газопроводи. В результаті понад 290 абонентів у місті залишаються без газу.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на мера Миколаєва Александра Сєнкевича.
Внаслідок атак окупантів пошкоджені газопроводи на кількох вулицях Інгульського району. Наразі на місцях пошкодження працюють ремонтні бригади.
"Без газу в місті наразі більше 290 абонентів. На місцях працюють фахівці, усі витоки газу локалізовані", - йдеться у повідомленні.
Нагадаємо, у Миколаєві через нічні обстріли також пошкоджена контактна мережа. В результаті був змінений маршрут тролейбуса №2.
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