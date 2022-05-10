ru ua
Вт, 10 травня News Daily Lite Styler Travel
Війна Росії з Україною Зеленський заяви Донбас новини Маріуполь новини Харків новини Київ новини Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Коронавірус Олімпіада 2022 Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору
Lite Новини шоу-бізнесу Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа Колонки Auto Світовий автопром Авторинок України Електромобілі Тест-драйви Законодавство Технології та інновації Ретро Курйози Лайфхакі
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Realty Новобудови Вторинний ринок Оренда Заміська нерухомість Комерційна нерухомість Місто Регіони Точка зору Дизайн Зарубіжна нерухомість

Обстріли Миколаївської області: від атак ворога поранені ще 15 людей

Новость на русском →
Миколаївська область, Вівторок 10 травня 2022 11:24
Обстріли Миколаївської області: від атак ворога поранені ще 15 людей Фото: в Миколаївській області через обстріли поранені 15 людей (dsns gov ua)
Автор: Марія Кучерявець

У Миколаївській області внаслідок обстрілів окупантів за минулу добу отримали поранення 15 людей. Всіх їх доправили до лікарень.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на голову Миколаївської обласної ради Ганну Замазєєву в Telegram.

"За минулу добу на Миколаївщині поранення отримали 15 людей. На щастя, дітей серед постраждалих немає. Усі постраждалі доставлені у наші медичні заклади і отримують необхідну допомогу", - написала вона.

За її словами, загалом, станом на сьогоднішній ранок, в миколаївських лікарнях знаходяться 163 громадяни, що постраждали від атак окупантів на область.

Нагадаємо, російські війська обстріляли село Шевченкове під Миколаєвом. В результаті чого загинув чоловік.

Додамо, напередодні окупанти завдали ракетного удару по школі і лікарні в Миколаєві.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Миколаївська область Війна Росії проти України
NEWS
США вдруге в історії запровадили ленд-ліз. Тепер для України
США вдруге в історії запровадили ленд-ліз. Тепер для України
DAILY
Олег Жданов: Війна з Росією на місяці, але не на роки
Уляна Безпалькокореспондент РБК-Україна Олег Жданов: Війна з Росією на місяці, але не на роки