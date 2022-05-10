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Обстрелы Николаевской области: от атак врага ранены еще 15 человек

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Николаевская область, Вторник 10 мая 2022 11:24
Обстрелы Николаевской области: от атак врага ранены еще 15 человек Фото: в Николаевской области из-за обстрелов ранены 15 человек (dsns gov ua)
Автор: Мария Кучерявец

В Николаевской области в результате обстрелов оккупантов за минувшие сутки получили ранения 15 человек. Всех их доставили в больницы.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на главу Николаевского областного совета Анну Замазееву в Telegram.

"За минувшие сутки на Николаевщине ранения получили 15 человек. К счастью, детей среди пострадавших нет. Все пострадавшие доставлены в наши медицинские учреждения и получают необходимую помощь", - написала она.

По ее словам, всего по состоянию на сегодняшнее утро, в николаевских больницах находятся 163 гражданина, которые пострадали от атак оккупантов на область.

Напомним, российские войска обстреляли село Шевченково под Николаевом. В результате чего погиб мужчина.

Добавим, накануне оккупанты нанесли ракетный удар по школе и больнице в Николаеве.

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