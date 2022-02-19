Резніков: ми не плануємо наступ на Донбасі, але обстрілювати себе не дозволимо

На тлі загострення на Донбасі українська сторона в черговий раз підкреслює, що не планує наступальні операції. Але не дозволить безкарно обстрілювати позиції і населені пункти.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Facebook міністра оборони Олексія Резнікова.

За його словами, Збройним силам України дані всі необхідні накази про дії в разі небезпеки для бійців і цивільних.

"Ми не плануємо ніяких наступів, але не дозволимо безкарно обстрілювати позиції наших військ і мирні населені пункти", - додав Резніков.

Він також висловив співчуття рідним і близьким загиблих.