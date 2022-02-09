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Обстрілювали з гранатометів і скидали міни: бойовики тричі обстріляли ООС за добу

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Україна, Середа 09 лютого 2022 07:37
Обстрілювали з гранатометів і скидали міни: бойовики тричі обстріляли ООС за добу Фото: окупанти 3 рази обстріляли позиції ООС ( facebook.com/mod.mil.rus)
Автор: Наталья Скороход

Бойовики тричі порушили режим припинення вогню на Донбас 8 лютого. Вони обстрілювали українських військових з гранатометів, стрілецької зброї та скидали міни з безпілотників.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-центр штабу ООС,

У районі Пісків окупанти бстрілювали позиції українських захисників з ручних протитанкових гранатометів.

Поблизу населеного пункту Невельське російські найманці задіяли безпілотний літальний апарат, за допомогою якого здійснили скидання пострілу ВОГ-17.

У напрямку Світлодарська противник відкривав вогонь з ручних протитанкових гранатометів та стрілецької зброї.

"Втрат серед військовослужбовців Об'єднаних сил в результаті дій ворога немає", - уточнили в штабі ООС.

Також зазначається, що українські захисники відкривали вогонь у відповідь, не застосовуючи озброєння, заборонене "Мінськом".

Нагадаємо, що 7 лютого бойовики п'ять разів порушили режим припинення вогню. Вони обстрілювали наші позиції зі стрілецької зброї та поранили військового.

Раніше повідомлялося, що російські найманці вступають у конфлікти з місцевим населенням Донбасу. Про це розповіли українські розвідники.

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