Обстрілювали з гранатометів і скидали міни: бойовики тричі обстріляли ООС за добу
Бойовики тричі порушили режим припинення вогню на Донбас 8 лютого. Вони обстрілювали українських військових з гранатометів, стрілецької зброї та скидали міни з безпілотників.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-центр штабу ООС,
У районі Пісків окупанти бстрілювали позиції українських захисників з ручних протитанкових гранатометів.
Поблизу населеного пункту Невельське російські найманці задіяли безпілотний літальний апарат, за допомогою якого здійснили скидання пострілу ВОГ-17.
У напрямку Світлодарська противник відкривав вогонь з ручних протитанкових гранатометів та стрілецької зброї.
"Втрат серед військовослужбовців Об'єднаних сил в результаті дій ворога немає", - уточнили в штабі ООС.
Також зазначається, що українські захисники відкривали вогонь у відповідь, не застосовуючи озброєння, заборонене "Мінськом".
Нагадаємо, що 7 лютого бойовики п'ять разів порушили режим припинення вогню. Вони обстрілювали наші позиції зі стрілецької зброї та поранили військового.
Раніше повідомлялося, що російські найманці вступають у конфлікти з місцевим населенням Донбасу. Про це розповіли українські розвідники.