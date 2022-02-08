ru ua
Вт, 08 лютого News Daily Lite Styler Travel Auto Realty
News Новини України Коронавірус Олімпіада 2022 Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Travel Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору
Lite Новини шоу-бізнесу Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа Auto Світовий автопром Авторинок України Електромобілі Тест-драйви Законодавство Технології та інновації Ретро Курйози
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Realty Новобудови Вторинний ринок Оренда Заміська нерухомість Комерційна нерухомість Місто Регіони Точка зору Дизайн Зарубіжна нерухомість

На Донбасі між найманцями та населенням відбуваються сутички зі зброєю, - розвідка

Новость на русском →
Київ, Вівторок 08 лютого 2022 12:32
На Донбасі між найманцями та населенням відбуваються сутички зі зброєю, - розвідка Фото: бойовики набирають найманців через мережу вербувальних центрів в РФ (Getty Images)
Автор: Анастасія Рокитна

В українській розвідці повідомили, що противник активізував набір найманців через мережу вербувальних центрів. Спостерігається загострення соціальної обстановки в населених пунктах тимчасового перебування російських найманців.

Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на Головне управління розвідки Міністерства оборони України.

Окупантам не вдається забезпечити комплектування своїх підрозділів достатньою кількістю новобранців за рахунок населення тимчасово окупованої території в Донецькій та Луганській областях.

"Зважаючи на зазначене, противник активізував набір найманців через мережу вербувальних центрів на території РФ з направленням їх для проходження служби за контрактом через неконтрольовані Україною ділянки кордону", - йдеться в повідомленні.

Водночас спостерігається загострення соціальної обстановки в населених пунктах тимчасового перебування російських найманців, що пов’язане з непоодинокими сутичками "добровольців" з місцевим населенням, зокрема з використанням зброї, повідомили в ГУР.

Нагадаємо, збройні формування РФ п'ять разів порушили режим припинення вогню на Донбасі. Унаслідок обстрілів отримав поранення український військовий.

Читайте РБК-Україна в Google News
Донбас
NEWS
Зеленський обіцяє смартфони всім вакцинованим пенсіонерам
Зеленський обіцяє смартфони всім вакцинованим пенсіонерам
DAILY
Вечірка з наслідками. Британському прем'єру Джонсону загрожує відставка
Мілан Лєлічполітичний оглядач РБК-Україна Вечірка з наслідками. Британському прем'єру Джонсону загрожує відставка