П'ять порушень на Донбасі за добу: бойовики поранили військового
У понеділок, 7 лютого, збройні формування РФ п'ять разів порушили режим припинення вогню на Донбасі. Унаслідок обстрілів отримав поранення український військовий.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-центр штабу ООС в Facebook.
Окупанти вели вогонь зі стрілецької зброї по позиціях ЗСУ в районах: Південного, Водяного, Невельського, Пісків.
"Унаслідок дій ворога один військовослужбовець Об'єднаних сил отримав поранення. Воїн знаходиться в лікувальному закладі. Стан його здоров'я - задовільний", - йдеться в повідомленні штабу.
З початку доби, 8 лютого, порушень не зафіксовано.
Нагадаємо, за минулу добу, 6 лютого, бойовики двічі обстрілювали українські позиції на Донбасі.
Крім того, 5 лютого на Донбасі внаслідок обстрілів російських найманців отримали поранення двоє військових.