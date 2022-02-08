ru ua
Вт, 08 лютого News Daily Lite Styler Travel Auto Realty
News Новини України Коронавірус Олімпіада 2022 Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Travel Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору
Lite Новини шоу-бізнесу Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа Auto Світовий автопром Авторинок України Електромобілі Тест-драйви Законодавство Технології та інновації Ретро Курйози
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Realty Новобудови Вторинний ринок Оренда Заміська нерухомість Комерційна нерухомість Місто Регіони Точка зору Дизайн Зарубіжна нерухомість

П'ять порушень на Донбасі за добу: бойовики поранили військового

Новость на русском →
Донбас, Вівторок 08 лютого 2022 07:50
П'ять порушень на Донбасі за добу: бойовики поранили військового Фото: бойовики на Донбасі п'ять разів відкривали вогонь (facebook.com/mod mil rus)
Автор: Артур Родивилов

У понеділок, 7 лютого, збройні формування РФ п'ять разів порушили режим припинення вогню на Донбасі. Унаслідок обстрілів отримав поранення український військовий.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-центр штабу ООС в Facebook.

Окупанти вели вогонь зі стрілецької зброї по позиціях ЗСУ в районах: Південного, Водяного, Невельського, Пісків.

"Унаслідок дій ворога один військовослужбовець Об'єднаних сил отримав поранення. Воїн знаходиться в лікувальному закладі. Стан його здоров'я - задовільний", - йдеться в повідомленні штабу.

З початку доби, 8 лютого, порушень не зафіксовано.

Нагадаємо, за минулу добу, 6 лютого, бойовики двічі обстрілювали українські позиції на Донбасі.

Крім того, 5 лютого на Донбасі внаслідок обстрілів російських найманців отримали поранення двоє військових.

Читайте РБК-Україна в Google News
ООС Донбас
NEWS
Запобігти нападу на Україну. Макрон зустрівся з Путіним: перші подробиці
Запобігти нападу на Україну. Макрон зустрівся з Путіним: перші подробиці
DAILY
Вечірка з наслідками. Британському прем'єру Джонсону загрожує відставка
Мілан Лєлічполітичний оглядач РБК-Україна Вечірка з наслідками. Британському прем'єру Джонсону загрожує відставка