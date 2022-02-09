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Обстреливали из гранатометов и сбрасывали мины: боевики трижды обстреляли ООС за сутки

Новина українською →
Украина, Среда 09 февраля 2022 07:37
Обстреливали из гранатометов и сбрасывали мины: боевики трижды обстреляли ООС за сутки Фото: оккупанты 3 раза обстреляли позиции ООС ( facebook.com/mod.mil.rus)
Автор: Наталья Скороход

Боевики трижды нарушили режим прекращения огня на Донбассе 8 февраля. Они обстреливали украинских военных из гранатометов, стрелкового оружия и сбрасывали мины с беспилотников.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-центр штаба ООС,

В районе Песков оккупанты бстреливали позиции украинских защитников из ручных противотанковых гранатометов.

Вблизи населенного пункта Невельское российские наемники задействовали беспилотный летательный аппарат, с помощью которого совершили сброс выстрела ВОГ-17.

В направлении Светлодарска противник открывал огонь из ручных противотанковых гранатометов и стрелкового оружия.

"Потерь среди военнослужащих Объединенных сил в результате действий неприятеля нет", - уточнили в штабе ООС.

Также отмечается, что украинские защитники открывали ответный огонь, не применяя вооружение, запрещенное "Минском".

Напомним, что 7 февраля боевики пять раз нарушили режим прекращения огня. Они обстреливали наши позиции из стрелкового оружия и ранили военного.

Ранее сообщалось, что российские наемники вступают в конфликты с местным населением Донбасса. Об этом рассказали украинские разведчики.

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