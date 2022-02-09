Гаубиці, танки, міномети: ОБСЄ помітила скупчення військової техніки окупантів на Донбасі

Спостерігачі з організації з безпеки і співробітництва в Європі помітили скупчення військової техніки окупантів на Донбасі. Серед неї - танки, гаубиці, міномети.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на звіт СММ ОБСЄ за 8 лютого.

ОБСЄ зафіксувала озброєння, розміщене в порушення ліній відведення в

непідконтрольних уряду районах Луганської та Донецької областей. До нього відносяться 16 гаубиць, 1 протитанкова гармата. Їх окупанти розмістили на полігоні біля н.п. Тернове та на аеродромі поблизу н. п. Переможне.

За лініями відведення, але поза виділеними місцями зберігання озброєння ОБСЄ

зафіксувала 23 танки невстановленого типу, 24 гаубиці та 4 буксирувані гаубиці/протитанкові гармати.

Їх бойовики розмістили на полігонах біля н.п. Шимшинівка, Н. П. Мирне, Н. П. Круглик. Ще 2 міномети та 2 танки (Т-72, Т-64) помітив безпілотник ОБСЄ на території аеродрому поблизу н.п. Переможне.