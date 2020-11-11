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Після обстрілу Кам'янки на Донбасі зберігається "тиша"

Кам'янка, Середа 11 листопада 2020 17:37
Після обстрілу Кам'янки на Донбасі зберігається "тиша"
Фото: український військовий (РБК-Україна)
Автор: Дмитро Левицький

З початку 11 листопада в зоні проведення операції Об'єднаних сил на Донбасі проросійські бойовики один раз порушили перемир'я. Окупанти після поранення українського військовослужбовця обстрілів не вчиняли.

Про це повідомляє командування ООС у Facebook.

Обстріл українських позицій стався поблизу Кам'янки. Українська сторона повідомила про це представників ОБСЄ через Спільний центр з контролю та координації питань припинення вогню та стабілізації лінії розмежування сторін.

Після цього на Донбасі зберігається режим "тиші", а ситуація контролюється підрозділами Об'єднаних сил.

Крім того, сьогодні сапери розмінували близько 6 гектарів прифронтової території. На знищення передали 89 знайдених вибухонебезпечних предметів.

Нагадаємо, про поранення українського військового стало відомо сьогодні вранці. Військовослужбовця доставили до медичного закладу, де йому надали необхідну допомогу.

Додамо, проросійські бойовики продовжують використовувати "режим тиші" на Донбасі для встановлення і вдосконалення інженерного обладнання передових позицій.

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