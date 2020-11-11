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После обстрела Каменки на Донбассе сохраняется "тишина"

Каменка, Среда 11 ноября 2020 17:37
После обстрела Каменки на Донбассе сохраняется "тишина"
Фото: украинский военный (РБК-Украина)
Автор: Дмитрий Левицкий

С начала 11 ноября в зоне проведения операции Объединенных сил на Донбассе пророссийские боевики один раз нарушили перемирие. Оккупанты после ранения украинского военнослужащего обстрелов не совершали.

Об этом сообщает командование ООС в Facebook.

Обстрел украинских позиций произошел вблизи Каменки. Украинская сторона уведомила об этом представителей ОБСЕ через Совместный центр по контролю и координации вопросов прекращения огня и стабилизации линии разграничения сторон.

После этого на Донбассе сохраняется режим "тишины", а ситуация контролируется подразделениями Объединенных сил.

Кроме того, сегодня саперы разминировали около 6 гектаров прифронтовой территории. На уничтожение передали 89 найденных взрывоопасных предметов.

Напомним, о ранении украинского военного стало известно сегодня утром. Военнослужащего доставили в медицинское учреждение, где ему оказали необходимую помощь.

Добавим, пророссийские боевики продолжают использовать "режим тишины" на Донбассе для усовершенствования инженерного оборудования передовых позиций.

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