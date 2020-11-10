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Бойовики на Донбасі встановлюють міни та інженерне обладнання, - розвідка

Донбас, Вівторок 10 листопада 2020 13:46
Бойовики на Донбасі встановлюють міни та інженерне обладнання, - розвідка
Фото: бойовик (vk.com sdd_sevastopol)
Автор: Андрій Козловський

Бойовики на Донбасі продовжують використовувати "режим тиші" для встановлення і вдосконалення інженерного обладнання передових позицій. Вони також встановлюють нові мінні пастки.

Про це повідомляє прес-служба Міністерства оборони України.

Як повідомляється, російсько-окупаційні війська застосовують диверсійно-розвідувальні групи та саперні підрозділи для перевірки мінних загороджень. Вони встановлюють нові міни російського виробництва, які заборонені міжнародними договорами.

Крім того, підконтрольні російським окупаційним адміністраціям ЗМІ розповсюджують фейкову інформацію про недотримання українською стороною умов розведення військ та відновлення найближчим часом повномасштабних бойових дій Збройними Силами України.

Нагадаємо, упродовж минулої доби, 9 листопада, на Донбасі зафіксовано два порушення досягнутих домовленостей, однак бойових втрат і поранень серед особового складу Об’єднаних сил не було.

Також раніше РБК-Україна повідомляло, що на Донбасі командування російсько-окупаційних військ проводить комплексну підсумкову перевірку за підсумками 2020 року. Так, в рамках перевірки, проводять мобілізаційні збори з резервістами.

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