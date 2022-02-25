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У кількох районах Харкова чути постріли

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П'ятниця 25 лютого 2022 12:52
У кількох районах Харкова чути постріли Фото: у кількох районах Харкова чути постріли (atn.ua)
Автор: Сергій Пишкін

У Харкові після 11 години почався обстріл. Місцеві жителі повідомляють про снаряди, які впали на вулицях міста.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на місцеве видання Atn.

Вибухи були чутні в районі Комунального ринку, на Холодній горі і в селищі Жуковського.

Місцевих закликали перейти в укриття.

Очевидці публікують фотографії снарядів, які впали на вулиці міста.

Фото: у кількох районах Харкова чути постріли (atn.ua)

Нагадаємо, РБК-Україна писало про те, що Генеральний штаб ЗСУ дав звіт про поточну ситуацію в Україні.

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