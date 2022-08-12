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Обстріл житлового сектору Краматорська: є загиблі, багато поранених

Фото: Внаслідок обстрілу Краматорську є загиблі та багато поранених (Getty Images)
Автор: Дмитро Браславський

Внаслідок вечірнього удару російськими військовими по Краматорську щонайменше двоє загинули, а також є постраждалі.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сторінку очільника Донецької ОВА Павла Кириленка.

Кириленко повідомив, що внаслідок сьогоднішнього удару по Краматорську достеменно відомо про двох загиблих і 13 поранених цивільних.

Також зафіксовано пошкодження щонайменше 20 будинків та пожежу у приватному секторі. Правоохоронці та рятувальники працюють на місці події та встановлюють остаточні дані.

Нагадаємо, що раніше очільник міста Олександр Гончаренко повідомив про обстріл міста.

Також вночі росіяни завдали ракетного удару по Краматорську, внаслідок чого були зафіксовані руйнування.

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КраматорськДонецька областьВійна в Україні