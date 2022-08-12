Обстрел жилого сектора Краматорска: есть погибшие, много раненых

В результате вечернего удара российскими военными по Краматорску по меньшей мере двое погибли, а также есть пострадавшие.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на страницу главы Донецкой ОВА Павла Кириленко.
Кириленко сообщил, что в результате сегодняшнего удара по Краматорску доподлинно известно о двух погибших и 13 раненых гражданских.
Также зафиксировано повреждение по меньшей мере 20 домов и пожар в частном секторе. Правоохранители и спасатели работают на месте происшествия и устанавливают окончательные данные.
Напомним, что ранее глава города Александр Гончаренко сообщил об обстреле города.
Также ночью россияне нанесли ракетного удара по Краматорску, в результате чего были зафиксированы разрушения.
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