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Обстріл житлового будинку в Харківській області: кількість жертв збільшилася

Фото: обстріл житлового будинку в Харківській області (Сергій Болвінов/Facebook)
Автор: Іван Носальський

П'ятеро мирних жителів загинули 10 червня внаслідок обстрілу росіянами села Коробочкине у Харківській області.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на начальника Слідчого управління Головного управління поліції Харківщини Сергія Болвінова.

"Вчора ввечері російські війська обстріляли селище Коробочкіне Чугуївського району. Влучили в приватний житловий будинок. Загинули 5 цивільних осіб, які проживали в ньому", - розповів Болвінов.

Також, за його словами, внаслідок атаки росіян будинок було повністю знищено.

Нагадаємо, раніше стало відомо, що у селі Коробочкіне Чугуївського району снаряд потрапив до приватного будинку. Станом на 12:00 рятувальники вилучили з-під завалів тіла 2 загиблих чоловіків та 2 жінки.

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Війна Росії проти УкраїниХарків