Обстрел жилого дома в Харьковской области: число жертв увеличилось

Пятеро мирных жителей погибли 10 июня в результате обстрела россиянами села Коробочкино в Харьковской области.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на начальника Следственного управления Главного управления полиции Харьковщины Сергея Болвинова .

Также, по его словам, в результате атаки россиян дом был полностью уничтожен.

"Вчера вечером российские войска обстреляли поселок Коробочкино Чугуевского района. Попали в частный жилой дом. Погибли 5 гражданских лиц, проживавших в нем", - рассказал Болвинов.

Напомним, ранее стало известно, что в селе Коробочкино Чугуевского района снаряд попал в частный дом. По состоянию на 12:00 спасатели изъяли из-под завалов тела 2 погибших мужчин и 2 женщины.

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