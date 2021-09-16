Обстріл Тарамчука на Донбасі: населений пункт залишився без світла

Вранці 16 вересня селище Тарамчук на Донбасі двічі піддалося обстрілу з боку російських окупантів. Зруйновані будинки мирних жителів, підстанція та лінії електропередач, населений пункт залишився без світла.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на гуманітарну місію " Пролісок".

За її даними, Тарамчук перший раз обстріляли близько шостої ранку. Вдруге - о 09: 20. Ніхто з мирних жителів не постраждав.

В результаті обстрілу пошкодження отримали два житлових будинки. Один з них належить соціальному працівнику "Проліска". Біля будівлі осколками розбитий дах, вхідні двері і вікна.

Від вогню бойовиків у селищі постраждала трансформаторна підстанція, опори та лінії електропередач. На цей час в населеному пункті повністю відсутня електрика.

Фото: після обстрілу бойовиків селище Тарамчук на Донбасі залишилося без світла (facebook.com/proliskamission)