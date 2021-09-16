Обстріл Тарамчука на Донбасі: населений пункт залишився без світла
Вранці 16 вересня селище Тарамчук на Донбасі двічі піддалося обстрілу з боку російських окупантів. Зруйновані будинки мирних жителів, підстанція та лінії електропередач, населений пункт залишився без світла.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на гуманітарну місію "Пролісок".
За її даними, Тарамчук перший раз обстріляли близько шостої ранку. Вдруге - о 09: 20. Ніхто з мирних жителів не постраждав.
В результаті обстрілу пошкодження отримали два житлових будинки. Один з них належить соціальному працівнику "Проліска". Біля будівлі осколками розбитий дах, вхідні двері і вікна.
Від вогню бойовиків у селищі постраждала трансформаторна підстанція, опори та лінії електропередач. На цей час в населеному пункті повністю відсутня електрика.
Фото: після обстрілу бойовиків селище Тарамчук на Донбасі залишилося без світла (facebook.com/proliskamission)
Нагадаємо, раніше в ООС повідомили про другий за добу обстріл селища Тарамчук. Зазначалося, що бойовики застосували ствольну артилерію калібру 122-мм.