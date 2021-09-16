Обстрел Тарамчука на Донбассе: населенный пункт остался без света

Утром 16 сентября поселок Тарамчук на Донбассе дважды подвергся обстрелам со стороны российских оккупантов. Разрушены дома мирных жителей, подстанция и линии электропередач, населенный пункт остался без света.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на гуманитарную миссию "Пролисок" .

По ее данным, Тарамчук первый раз обстреляли около шести утра. Второй раз - в 09:20. Никто из мирных жителей не пострадал.

В результате обстрела повреждения получили два жилых дома. Один из них принадлежит социальному работнику "Пролиска". У здания осколками разбита крыша, входная дверь и окна.

От огня боевиков в поселке пострадала трансформаторная подстанция, опоры и линии электропередач. На данный момент в населенном пункте полностью отсутствует электричество.

Фото: после обстрела боевиков поселок Тарамчук на Донбассе остался без света (facebook.com/proliskamission)