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Бойовики вдруге за день обстріляли населений пункт на Донбасі: постраждали будинки жителів

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Донбас, Четвер 16 вересня 2021 15:53
Бойовики вдруге за день обстріляли населений пункт на Донбасі: постраждали будинки жителів Фото: бойовики обстріляли з артилерії селище Тарамчук на Донбасі (facebook.com/pressjfo.news)
Автор: Дмитрий Кузнецов

У четвер, 16 вересня, російські окупанти вдруге за добу обстріляли з артилерії населені пункти на Донбасі. Під вогонь потрапило селище Тарамчук, постраждали будинки мирних жителів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пресцентр операції Об'єднаних сил.

"Вдруге за сьогодні збройні формування РФ здійснили злочинний обстріл мирного населеного пункту вздовж лінії розмежування", - йдеться в повідомленні.

Відзначається, що обстріл велися з ствольної артилерії калібру 122-мм Так, о 6:40 з боку селища Оленівка бойовики відкрили по населеному пункту Тарамчук.

Наслідки обстрілу зафіксувала спостережна група української сторони СЦКК. Від розриву 122-мм снаряда пошкоджено стіни та вікна житлового будинку, а також прилеглу територію.

Жертв і постраждалих серед мирних жителів немає.

Фото: бойовики обстріляли з артилерії селище Тарамчук на Донбасі (facebook.com/pressjfo.news)

Нагадаємо, що за минулу добу на Донбасі було 3 порушення режиму припинення вогню з боку ворога. Жертв і постраждалих немає.

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