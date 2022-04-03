Російські війська завдали кілька ракетних ударів по Миколаєву

Сьогодні, 3 квітня, російські війська знову завдали кілька ракетних ударів по Миколаєву. Місцева влада збирає інформацію.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram мера Олександра Сенкевича.

"Друзі, маємо кілька ракетних ударів по місту. Збираємо зараз дані. Не публікуйте фото або відео до того, як це зроблять офіційні джерела. Якщо хочете поділитися інформацією-пишіть мені в приватні повідомлення на Facebook", - зазначив він.