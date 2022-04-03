ru ua
Нд, 03 квітня News Daily Lite Styler Travel Auto Realty
Війна Росії з Україною Зеленський заяви Київ новини Харків новини Маріуполь новини Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Коронавірус Олімпіада 2022 Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору
Lite Новини шоу-бізнесу Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа Колонки Auto Світовий автопром Авторинок України Електромобілі Тест-драйви Законодавство Технології та інновації Ретро Курйози Лайфхакі
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Realty Новобудови Вторинний ринок Оренда Заміська нерухомість Комерційна нерухомість Місто Регіони Точка зору Дизайн Зарубіжна нерухомість

Російські війська завдали кілька ракетних ударів по Миколаєву

Новость на русском →
Миколаїв, Неділя 03 квітня 2022 13:48
Російські війська завдали кілька ракетних ударів по Миколаєву Фото: мер Миколаєва Олександр Сенкевич (mkrada gov)
Автор: Артем Горовенко

Сьогодні, 3 квітня, російські війська знову завдали кілька ракетних ударів по Миколаєву. Місцева влада збирає інформацію.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram мера Олександра Сенкевича.

"Друзі, маємо кілька ракетних ударів по місту. Збираємо зараз дані. Не публікуйте фото або відео до того, як це зроблять офіційні джерела. Якщо хочете поділитися інформацією-пишіть мені в приватні повідомлення на Facebook", - зазначив він.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що кількість загиблих в результаті ракетного удару по Миколаївській ОГА досягло 36 осіб.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Миколаїв Війна Росії проти України
NEWS
39-й день війни Росії проти України. Що відбувається зараз: онлайн
39-й день війни Росії проти України. Що відбувається зараз: онлайн
DAILY
Шантаж не вдався. Росія відступила на газовому фронті з Європою
Юрій Дощатовспеціальний кореспондент Шантаж не вдався. Росія відступила на газовому фронті з Європою