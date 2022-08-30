Обстріл Миколаєва: мер повідомив про загиблого та пораненого
Фото: внаслідок обстрілу Миколаєва 30 серпня є загиблий (Getty Images)
Внаслідок масованого обстрілу Миколаєва у вівторок, 30 серпня, є загиблий та поранений.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сторінку міського голови Миколаєва Олександра Сєнкевича.
"На жаль, маємо жертви останніх обстрілів. Наразі відомо про одного загиблого та одного пораненого", - йдеться у повідомленні.
Сєнкевич закликав всіх бути максимально обережними та не виходити на вулицю без нагальної потреби.
Нагадаємо, що сьогодні у Харкові та Миколаєві прогриміли вибухи.
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