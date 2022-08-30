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Обстріл Миколаєва: мер повідомив про загиблого та пораненого

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Миколаїв, Вівторок 30 серпня 2022 15:18
Обстріл Миколаєва: мер повідомив про загиблого та пораненого Фото: внаслідок обстрілу Миколаєва 30 серпня є загиблий (Getty Images)
Автор: Дмитро Браславський

Внаслідок масованого обстрілу Миколаєва у вівторок, 30 серпня, є загиблий та поранений.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сторінку міського голови Миколаєва Олександра Сєнкевича.

"На жаль, маємо жертви останніх обстрілів. Наразі відомо про одного загиблого та одного пораненого", - йдеться у повідомленні.

Сєнкевич закликав всіх бути максимально обережними та не виходити на вулицю без нагальної потреби.

Нагадаємо, що сьогодні у Харкові та Миколаєві прогриміли вибухи.

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