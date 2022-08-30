Обстрел Николаева: мэр сообщил о погибшем и раненом

В результате массированного обстрела Николаева во вторник, 30 августа, есть погибший и раненый.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на страницу городского головы Николаева Александра Сенкевича .

"К сожалению, есть жертвы последних обстрелов. Сейчас известно об одном погибшем и одном раненом", - говорится в сообщении.

Сенкевич призвал всех быть максимально осторожными и не выходить на улицу без необходимости.