Обстрел Николаева: мэр сообщил о погибшем и раненом
Фото: в результате обстрела Николаева 30 августа есть погибший (Getty Images)
В результате массированного обстрела Николаева во вторник, 30 августа, есть погибший и раненый.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на страницу городского головы Николаева Александра Сенкевича.
"К сожалению, есть жертвы последних обстрелов. Сейчас известно об одном погибшем и одном раненом", - говорится в сообщении.
Сенкевич призвал всех быть максимально осторожными и не выходить на улицу без необходимости.
Напомним, что сегодня в Харькове и Николаеве прогремели взрывы.
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