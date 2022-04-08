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Обстріл мирних жителів у Дніпропетровській області: загинуло 4 людини, серед них дитина

Російські військові (facebook.com.mod.mil.rus)
Автор: Тетяна Самарук

У Дніпропетровській області російські окупанти обстріляли мирних жителів під час евакуації. Внаслідок цього загинуло чотири людини, серед яких одна дитина.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Офіс Генерального прокурора.

Повідомляється, що 7 квітня 2022 року російські окупанти здійснили прицільний артилерійський обстріл системою залпового вогню "Град" по цивільному населенню, які на човні намагалися покинути окуповану ворогом територію Херсонської області до села Мар’янка Криворізького району у Дніпропетровській області.

Зокрема, подолавши на човні відстань у 15 кілометрів, цивільні особи були обстріляні у береговій смузі окупантами.

Внаслідок ворожої атаки - 4 загиблих цивільних, серед яких одна дитина, 7 - отримали численні осколкові поранення, серед яких теж діти.

Також місце перебування ще 2-х людей, які були у човні на момент обстрілу, не встановлено. Наразі на місці тривають пошукові заходи.

"Такі дії РФ становлять пряму загрозу життю й здоров’ю мирного населення, суперечать нормам міжнародного гуманітарного права", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що Дніпропетровською обласною прокуратурою здійснюється процесуальне керівництво у кримінальному провадженні за фактом порушення законів та звичаїв війни, поєднаному з умисним вбивством (ч. 2 ст. 438 КК України).

Окупанти обстріляли мирних жителів у Дніпропетровській області (t.me/pgo_gov_ua)

Раніше ми повідомляли, що у Дніпропетровській області загинула жінка, яка взяла в руки касетний боєприпас.

Також ми писали, що окупанти обстріляли декілька сіл на кордоні Дніпропетровської та Херсонської областей.

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