У Дніпропетровській області загинула жінка, яка взяла в руки касетний боєприпас

У місті Новоселівці Дніпропетровської області загинула 47-річна місцева жителька. Зокрема, жінка сама взяла в руки касетний боєприпас.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на поліцію Дніпропетровської області.

Повідомляється, що трагедія через необачність сталася зранку 5 квітня. Жінка підірвалася на вибухівці одразу, коли взяла її до рук.

"Близько 7-ї години ранку у селі Новоселівка Покровського району. Як встановили правоохоронці, 47-річна місцева мешканка підірвалася на вибуховому пристрої коли взяла його в руки. Від отриманих поранень жінка померла", - йдеться у повідомленні.

Також правоохоронці закликають людей не торкатись підозрілих предметів. Зокрема, як тільки ви помітили боєприпас, одразу потрібно повідомити про це в ДСНС та поліцію.