ru ua
Вт, 05 квітня News Daily Lite Styler Travel Auto Realty
Війна Росії з Україною Зеленський заяви Київ новини Харків новини Маріуполь новини Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Коронавірус Олімпіада 2022 Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору
Lite Новини шоу-бізнесу Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа Колонки Auto Світовий автопром Авторинок України Електромобілі Тест-драйви Законодавство Технології та інновації Ретро Курйози Лайфхакі
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Realty Новобудови Вторинний ринок Оренда Заміська нерухомість Комерційна нерухомість Місто Регіони Точка зору Дизайн Зарубіжна нерухомість

У Дніпропетровській області загинула жінка, яка взяла в руки касетний боєприпас

Новость на русском →
Дніпропетровська область, Вівторок 05 квітня 2022 13:21
У Дніпропетровській області загинула жінка, яка взяла в руки касетний боєприпас Жінка підірвалась на касетному боєприпасі у Дніпропетровській області (facebook.com/PoliceDniproRegion)
Автор: Тетяна Самарук

У місті Новоселівці Дніпропетровської області загинула 47-річна місцева жителька. Зокрема, жінка сама взяла в руки касетний боєприпас.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на поліцію Дніпропетровської області.

Повідомляється, що трагедія через необачність сталася зранку 5 квітня. Жінка підірвалася на вибухівці одразу, коли взяла її до рук.

"Близько 7-ї години ранку у селі Новоселівка Покровського району. Як встановили правоохоронці, 47-річна місцева мешканка підірвалася на вибуховому пристрої коли взяла його в руки. Від отриманих поранень жінка померла", - йдеться у повідомленні.

Також правоохоронці закликають людей не торкатись підозрілих предметів. Зокрема, як тільки ви помітили боєприпас, одразу потрібно повідомити про це в ДСНС та поліцію.

Раніше ми повідомляли, що у Чугуївському районі автомобіль наїхав на міну, є жертви та постраждалі.

Також ми писали, що як розпізнати по звуках ракету, ворожий літак і ППО.

Всі оперативні і тільки перевірені новини без російської пропаганди і фейків - в групах РБК-Україна в Telegram і Viber. Приєднуйся!

Перемога буде за нами! Слава Україні!

Читайте РБК-Україна в Google News
Дніпропетровська область
NEWS
41-й день війни Росії проти України. Що відбувається зараз: онлайн
41-й день війни Росії проти України. Що відбувається зараз: онлайн
DAILY
Мер Маріуполя Вадим Бойченко: 40% будинків неможливо відновити, вони зруйновані в попіл
Уляна Безпалькокореспондент РБК-Україна Мер Маріуполя Вадим Бойченко: 40% будинків неможливо відновити, вони зруйновані в попіл