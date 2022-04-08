Обстрел мирных жителей в Днепропетровской области: погибли 4 человека, среди них ребенок

Сообщается, что 7 апреля 2022 года российские оккупанты осуществили прицельный артиллерийский обстрел системой залпового огня "Град" по гражданскому населению, которые на лодке пытались покинуть оккупированную врагом территорию Херсонской области до села Марьянка Криворожского района Днепропетровской области.

В частности, преодолев на лодке расстояние в 15 километров, гражданские лица были обстреляны в береговой полосе оккупантами.

В результате вражеской атаки - 4 погибших гражданских, среди которых один ребенок, 7 - получили многочисленные осколочные ранения, среди которых тоже дети.

Также место пребывания еще 2-х человек, которые были в лодке на момент обстрела, не установлено. Сейчас на месте продолжаются поисковые мероприятия.

"Такие действия РФ представляют прямую угрозу жизни и здоровью мирного населения, противоречат нормам международного гуманитарного права", - говорится в сообщении.

Отмечается, что Днепропетровской областной прокуратурой осуществляется процессуальное руководство в уголовном производстве по факту нарушения законов и обычаев войны, совмещенном с умышленным убийством (ч. 2 ст. 438 УК Украины).

Оккупанты обстреляли мирных жителей в Днепропетровской области (t.me/pgo_gov_ua)