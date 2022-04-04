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Окупанти обстріляли декілька сіл на кордоні Дніпропетровської та Херсонської областей

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Дніпропетровська область, Понеділок 04 квітня 2022 08:59
Окупанти обстріляли декілька сіл на кордоні Дніпропетровської та Херсонської областей Фото: ворог обстріляв декілька сіл у Дніпропетровській області (Getty Images)
Автор: Наталія Юрченко

Російські окупанти атакували декілька сіл на кордоні Дніпропетровської та Херсонської областей. За попередніми даними, ніхто не постраждав.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на очільника Дніпропетровської ОВА Валентина Резніченка.

"Вночі вороги обстріляли кілька сіл на кордоні з Херсонщиною. Ніхто не постраждав", - йдеться у повідомленні.

За словами очільника ОВА, ситуація в Дніпропетровській області наразі повністю контролюється ЗСУ. Російських військ в регіоні немає.

Нагадаємо, сьогодні зранку російські окупанти також завдали ракетних ударів по міста Миколаїв.

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Війна Росії проти України Дніпропетровська область Херсонская область
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