Окупанти посилили удари по Харкову: в ОВА назвали причину
Російські військові збільшили інтенсивність ударів по Харкові й низці населених пунктів області. Це пов'язано з наступом ЗСУ.
Про це пише РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал голови Харківської ОВА Олега Синєгубова.
За словами Синєгубова, за останні дні, внаслідок обстрілів є жертви серед цивільних.
Голова ОВА закликає усіх бути максимально обережними та зауважив, що активізація ворога пов'язана в першу чергу з успіхами ЗСУ, які зараз звільняють територію області.
"Наші воїни дуже мотивовані і не залишать ворогу жодного шансу. Ворог деморалізований та тікає з нашої землі. Ми маємо серйозні успіхи на Балаклійському напрямку та на інших напрямках, але зараз говорити про це ще рано", - пише Синєгубов.
Як відзначив голова ОВА, у звільнені населені пункти вже повертається поліція, а населенню надається допомога. Вже найближчим часом розпочнеться відновлення інфраструктури й підготовка до зими.
Успіхи ЗСУ на Харківському напрямку
З початку оборонних операцій, наші військові:
- повернули під контроль України більше 700 квадратних кілометрів на Харківському та Південнобузькому напрямку;
- звільнили від окупантів більше 20 населених пунктів.
Нагадаємо, РБК-Україна писало про те, що росіяни нещодавно вкотре завдали ударів по Харкову. Один ракетний удар був у Салтівському районі, там почалася пожежа, другий у Холодногірському.
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