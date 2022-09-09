Окупанти посилили удари по Харкову: в ОВА назвали причину

Російські військові збільшили інтенсивність ударів по Харкові й низці населених пунктів області. Це пов'язано з наступом ЗСУ.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал голови Харківської ОВА Олега Синєгубова.

За словами Синєгубова, за останні дні, внаслідок обстрілів є жертви серед цивільних.

Голова ОВА закликає усіх бути максимально обережними та зауважив, що активізація ворога пов'язана в першу чергу з успіхами ЗСУ, які зараз звільняють територію області.

"Наші воїни дуже мотивовані і не залишать ворогу жодного шансу. Ворог деморалізований та тікає з нашої землі. Ми маємо серйозні успіхи на Балаклійському напрямку та на інших напрямках, але зараз говорити про це ще рано", - пише Синєгубов.

Як відзначив голова ОВА, у звільнені населені пункти вже повертається поліція, а населенню надається допомога. Вже найближчим часом розпочнеться відновлення інфраструктури й підготовка до зими.

Успіхи ЗСУ на Харківському напрямку

З початку оборонних операцій, наші військові: