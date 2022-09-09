Обстріл Харкова: кількість постраждалих зросла
Кількість постраждалих в результаті сьогоднішнього ворожого обстрілу Харкова зросла до 14 людей, з них троє дітей.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на главу Харківської ОВА Олега Синєгубова.
Окупанти вдарили по центральній частині Харкова. За попередньою інформацією, обстріл вівся з РСЗВ "Ураган".
Синєгубов зазначив, що росіяни влучили у житлові будинки, об'єкти освітньої інфраструктури, також виникли пожежі.
"За останньою інформацією, ушкоджень зазнали 14 людей. В тому числі 3 дітей - 3, 11 та 15 років. Діти госпіталізовані в медичний заклад. Їхній стан медики оцінюють як середній. Загрози їхнім життям немає", - написав глава Харківської ОВА.
Четверо дорослих мають легкі поранення, госпіталізації не потребували та отримали медичну допомогу на місці. Решта постраждалих - у середньому стані.
Нагадаємо, сьогодні харків'яни повідомляли про серію вибухів у місті.
До того ж, росіяни збільшили інтенсивність ударів по Харкову й області через наступ українських військ.
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