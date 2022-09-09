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Обстріл Харкова: кількість постраждалих зросла

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Харків, П'ятниця 09 вересня 2022 17:26
Обстріл Харкова: кількість постраждалих зросла Фото: кількість постраждалих внаслідок обстрілу Харкова зросла (t.me/synegubov)
Автор: Єлизавета Драбкіна

Кількість постраждалих в результаті сьогоднішнього ворожого обстрілу Харкова зросла до 14 людей, з них троє дітей.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на главу Харківської ОВА Олега Синєгубова.

Окупанти вдарили по центральній частині Харкова. За попередньою інформацією, обстріл вівся з РСЗВ "Ураган".

Синєгубов зазначив, що росіяни влучили у житлові будинки, об'єкти освітньої інфраструктури, також виникли пожежі.

"За останньою інформацією, ушкоджень зазнали 14 людей. В тому числі 3 дітей - 3, 11 та 15 років. Діти госпіталізовані в медичний заклад. Їхній стан медики оцінюють як середній. Загрози їхнім життям немає", - написав глава Харківської ОВА.

Четверо дорослих мають легкі поранення, госпіталізації не потребували та отримали медичну допомогу на місці. Решта постраждалих - у середньому стані.

Нагадаємо, сьогодні харків'яни повідомляли про серію вибухів у місті.

До того ж, росіяни збільшили інтенсивність ударів по Харкову й області через наступ українських військ.

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