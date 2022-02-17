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Бойовики обстрілюють селища на Донбасі: людей закликають залишатися вдома

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Луганська область, Четвер 17 лютого 2022 11:26
Бойовики обстрілюють селища на Донбасі: людей закликають залишатися вдома Фото: бойовики обстріляли Старий Айдар і Лобачеве (facebook.com/MinistryofDefence.UA)
Автор: РБК-Україна

На Донбасі тривають масові артилерійські обстріли. У зв'язку з цим жителів Луганської області закликали не виходити на вулицю, залишатися вдома або біля укриттів.

Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на прес-службу об'єднаної територіальної громади міста Щастя.

"Поблизу міста Щастя вранці 17.02.2022 здійснено артобстріл. Обстріляли селище Старий Айдар і Лобачеве. Велика ймовірність повторення обстрілів", - йдеться в повідомленні.

Місцева влада нагадала жителям Щастя, де знаходяться бомбосховища:

  • вул. Каштанова, будинок 3;
  • вул. Каштанова, будинок 6;
  • вул. Каштанова, будинок 10;
  • вул. Республіканська, будинок 1;
  • вул. Республіканська, будинок 4;
  • вул. Республіканська, будинок 8;
  • вул. Республіканська, будинок 14;
  • вул. Республіканська, будинок 21;
  • вул. Республіканська, будинок 26;
  • вул. Республіканська, будинок 28;
  • вул. Республіканська, будинок 31;
  • вул. Донецька, будинок 22;
  • вул. Центральна, будинок 4;
  • вул. Центральна, будинок 7;
  • вул. Центральна, будинок 12;
  • вул. Центральна, будинок 14;
  • вул. Центральна, будинок 16;
  • пл. Миру, будинок 8;
  • пл. Миру, будинок 9.

Як повідомляло РБК-Україна раніше, вранці 17 лютого бойовики обстріляли Станицю Луганську, один зі снарядів влучив у дитячий садок.

Нагадаємо, що за минулу добу російсько-окупаційні війська вісім разів порушували режим припинення вогню на Донбасі.

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