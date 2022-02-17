Зеленський про обстріл Станиці Луганської: велика провокація

Президент України Володимир Зеленський заявив, що обстріл дитячого садка в Станиці Луганській є великою провокацією з боку бойовиків. При цьому він підкреслив важливість того, щоб ОБСЄ залишалися в Україні і могли фіксувати всі порушення режиму припинення вогню.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення Зеленського в Twitter.

"Обстріл проросійськими силами дитячого садка в Станиці Луганській - це велика провокація. Важливо, щоб дипломати і ОБСЄ залишалися в Україні - їх моніторингова діяльність є додатковим стримуючим фактором. Нам необхідний дієвий механізм фіксації всіх порушень тиші", - написав він.