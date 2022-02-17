ru ua
Чт, 17 лютого News Daily Lite Styler Travel Auto Realty
News Новини України Коронавірус Олімпіада 2022 Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Travel Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору
Lite Новини шоу-бізнесу Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа Auto Світовий автопром Авторинок України Електромобілі Тест-драйви Законодавство Технології та інновації Ретро Курйози Лайфхакі
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Realty Новобудови Вторинний ринок Оренда Заміська нерухомість Комерційна нерухомість Місто Регіони Точка зору Дизайн Зарубіжна нерухомість

Зеленський про обстріл Станиці Луганської: велика провокація

Новость на русском →
Київ, Четвер 17 лютого 2022 14:25
Зеленський про обстріл Станиці Луганської: велика провокація Фото: президент України Володимир Зеленський (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Валерія Поліщук

Президент України Володимир Зеленський заявив, що обстріл дитячого садка в Станиці Луганській є великою провокацією з боку бойовиків. При цьому він підкреслив важливість того, щоб ОБСЄ залишалися в Україні і могли фіксувати всі порушення режиму припинення вогню.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення Зеленського в Twitter.

"Обстріл проросійськими силами дитячого садка в Станиці Луганській - це велика провокація. Важливо, щоб дипломати і ОБСЄ залишалися в Україні - їх моніторингова діяльність є додатковим стримуючим фактором. Нам необхідний дієвий механізм фіксації всіх порушень тиші", - написав він.

Нагадаємо, сьогодні на Донбасі загострення, бойовики з початку доби 29 разів порушували режим "тиші".

При цьому окупанти обстріляли дитячий садок у Станиці Луганській і селище Врубівка Попаснянського району Луганської області, в результаті якого снаряд влучив у ліцей та газопровід.

Читайте РБК-Україна в Google News
Володимир Зеленський Станиця Луганска
NEWS
Обстріл дитсадку, ліцею та залізниці. На Донбасі загострення: що відбувається
Обстріл дитсадку, ліцею та залізниці. На Донбасі загострення: що відбувається
DAILY
Володимир Зеленський: Проходячи шлях до НАТО, Україна повинна отримати систему гарантій
Сергій Щербинаголовний редактор РБК-Україна Володимир Зеленський: Проходячи шлях до НАТО, Україна повинна отримати систему гарантій