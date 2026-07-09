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СБУ ответила на заявление об избиении топ-менеджера "Украинской бронетехники"

18:59 09.07.2026 Чт
3 мин
В СБУ обещают показать видеозаписи
aimg Валерия Абабина
СБУ ответила на заявление об избиении топ-менеджера "Украинской бронетехники" Фото: СБУ опровергло обвинения в насилии (facebook com SecurSerUkraine)
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Обыски в "Украинской бронетехнике" прошли без насилия - так утверждают в СБУ в ответ на обвинения в избиении топ-менеджера компании, который после следственных действий попал в больницу.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Службу безопасности Украины

Позиция СБУ

В Службе безопасности подчеркнули, что обыски в офисах ГП "Агентство оборонных закупок", компании-поставщика, а также по местам жительства причастных лиц проведены исключительно в рамках закона. В общей сложности провели более десяти обысков.

"При проведении указанных следственных действий ни к одному лицу физическое насилие не применялось, обыски состоялись в рамках Уголовного процессуального законодательства, замечаний от участников следственных действий не поступало", - говорится в сообщении СБУ.

В Службе безопасности добавили, что готовы подтвердить свою позицию документально.

"Об этом свидетельствуют протоколы обысков, а также видеозаписи проведенных следственных действий", - отметили в СБУ.

Что стало причиной обысков

Обыски провели в рамках расследования закупки 6 тысяч одноразовых противотанковых гранатометов РПГ-75М для сил обороны. Контракт между ГП "Агентство оборонных закупок" (АОЗ) и частной компанией-поставщиком был заключен на сумму 637 млн. грн.

По документам, поставщик должен был передать новое вооружение 2024-2026 годов производства. Поставщик получил аванс – 318,5 млн грн.

В мае 2026 года в арсенал одной из воинских частей Командования сил логистики ВСУ поступила первая партия – 3024 гранатомета. Принимающая сторона их не приняла, а только оставила на временное хранение.

Следствие установило: вместо нового вооружения поставщик предоставил гранатометы 1980-х годов.

Под внешними этикетками обнаружили старые маркировки на чешском языке, на отдельных частях - следы значительного окисления. Комплектующие элементы, по данным СБУ, произведены в 1986-1988 годах.

Фото: Партия гранатометов для ВСУ (t.me/SBUkr)

По данным Службы безопасности, те же гранатометы иностранный поставщик пытался поставить Украине еще в 2022-2023 годах. Тогда контракт был расторгнут из-за попытки продать старое вооружение под видом нового. Цена тогда была в 9 раз меньше нынешней.

Следствие также проверяет сговор между должностными лицами государственного закупщика и компанией-поставщиком, без которой, по оценке СБУ, эта закупка не могла бы быть реализована.

Уголовное производство расследуется по ч. 1 ст. 114-1 УК Украины – препятствование законной деятельности Вооруженных Сил Украины и других военных формирований в особый период.

Убытки государства от соглашения в СБУ оценивают в 318,5 млн грн – это сумма аванса за фактически непринятое вооружение.

Напомним, в четверг, 9 июля, компания "Украинская бронетехника" публично обвинила СБУ в избиении своего топ-менеджера во время обысков. По заявлению компании, первый заместитель директора предприятия с многочисленными травмами и сотрясением мозга попал в больницу.

В "Украинской бронетехнике" утверждают, что поставляли гранатометы РПГ-75М чешского производителя Zeveta Ammunition из страны НАТО, а ГП "Агентство оборонных закупок" самостоятельно выбрало самый дешевый вариант среди аналогов.

Компания назвала уголовное производство сфальсифицированным и заявила об обращении в Офис Генерального прокурора с требованием проверить основания его нарушения.

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