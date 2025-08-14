ua en ru
Обыски в КГГА по делам 5-10-летней давности не имеют правовых оснований, - руководитель аппарата

Четверг 14 августа 2025 19:38
Обыски в КГГА по делам 5-10-летней давности не имеют правовых оснований, - руководитель аппарата Фото: Киевский городской совет (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Юлия Бойко

За ежедневными обысками в различных департаментах КГГА стоит желание заблокировать жизнедеятельность города от медицины до вывоза мусора, чтобы снизить поддержку городской власти среди киевлян.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на руководителя аппарата КГГА Дмитрия Загуменного в эфире телеканала "Киев".

"У нас каждый день обыски, и сегодня у нас проходят обыски по ряду предприятий, учреждений по делам 5-10 летней давности. За всем этим стоит блокирование ряда отраслей деятельности города. Начиная от медицины и заканчивая вывозом мусора. Сотрудники арестованы, у них запрет общения, арестовано имущество. При этих условиях мы держимся, потому что мы точно за собой не видим никакой вины", - заявил Дмитрий Загуменный.

Он отметил, что подозрения, которые выдвигает Киевская городская прокуратура чиновникам КГГА, не имеют ничего общего с правовой позицией, потому что не содержат никаких доказательств.

Напомним, ранее мэр Киева назвал "абсурдными" более 20 подозрений представителям столичной власти, о которых говорил новый генпрокурор.

КГГА
