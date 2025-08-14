ua en ru
Обшуки в КМДА у справах 5-10-річної давнини не мають правових підстав, - керівник апарату

Четвер 14 серпня 2025 19:38
Обшуки в КМДА у справах 5-10-річної давнини не мають правових підстав, - керівник апарату Фото: Київська міська рада (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Юлія Бойко

За щоденними обшуками в різних департаментах КМДА стоїть бажання заблокувати життєдіяльність міста від медицини до вивезення сміття, щоб знизити підтримку міської влади серед киян.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на керівника апарату КМДА Дмитра Загуменного в ефірі телеканалу "Київ".

"У нас кожен день обшуки, і сьогодні у нас проходять обшуки по ряду підприємств, установ у справах 5-10 річної давності. За всім цим стоїть блокування ряду галузей діяльності міста. Починаючи від медицини і закінчуючи вивезенням сміття. Співробітники заарештовані, у них заборона спілкування, арештоване майно. При цих умовах ми тримаємося, бо ми точно за собою не бачимо ніякої провини", - заявив Дмитро Загуменного.

Він зазначив, що підозри, які висуває Київська міська прокуратура посадовцям КМДА, не мають нічого спільного з правовою позицією, бо не містять ніяких доказів.

Нагадаємо, раніше мер Києва назвав "абсурдними" понад 20 підозр представникам столичної влади, про які казав новий генпрокурор.

