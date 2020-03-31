Українцям на обсервації будуть робити ПЛР-тести на п'ятий-шостий день

Фото: нарада у Зеленського (president.gov.ua)

При негативному тесті людей відпустять на домашню самоізоляцію

Громадянам України, які повернулися до країни через пандемію коронавірусу і знаходяться на обсервації, будуть робити ПЛР-тести на п'ятий-шостий день після вильоту. Про це йдеться в повідомленні на сайті президента за підсумками селекторної наради.

Повідомляється, що на нараді у президента Володимира Зеленського обговорили процедуру ротації прибулих на обсервацію.

"Було вирішено, що їм робити ПЛР-тести на п'ятий-шостий день після вильоту. При негативному результаті, тобто відсутності інфікування коронавірусом, людей будуть відправляти на самоізоляцію додому", - йдеться в повідомленні.

Також повідомляється, що зростання оплати праці медиків, як і індексація пенсій, розпочнеться з квітня. Крім того, голова Державної прикордонної служби Сергій Дейнеко зазначив, що пасажиропотік знизився вдвічі, і черг на кордоні вже немає.

А міністр внутрішніх справ Арсен Аваков відзначив, що в умовах карантину знизилося число злочинів та дорожньо-транспортних пригод.

Нагадаємо, раніше МОЗ оприлюднив вікову статистику хворих на коронавірус. Зокрема, найбільше інфікованих - люди у віці від 30 до 59 років.

Крім того, в Україні підготували план поетапного реагування на ситуацію з коронавірусом.