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В ОБСЄ заявили про зловживання адмінресурсом у другому турі виборів

Новини » Вибори 2019    22.04.2019 - 16:28
В ОБСЄ заявили про зловживання адмінресурсом у другому турі виборів
Фото: Джордж Церетелі (verelq.am)

В ОБСЄ заявили, що приватні телеканали незбалансовано висвітлювали інформацію про діяльність кандидатів

Спецкоординатор місії спостерігачів ОБСЄ Джордж Церетелі заявив, що в ході голосування у другому турі виборів президента України зазначалося продовження використання адміністративного ресурсу. Про це він заявив під час прес-конференції.

За його словами, "під час другого туру наші колеги з БДІПЛ відзначили, що продовжилося зловживання адміністративними ресурсами, як на національному, так і місцевому рівні". Зокрема, приватні телеканали незбалансовано висвітлювали інформацію про діяльність кандидатів. Представник ОБСЄ зазначив, що під час кампанії було багато негативу.

Крім того, недоліком він назвав неможливість проведення виборів в окупованому Криму і в непідконтрольної Україні частині Донбасу.

Також він підкреслив, що формат дебатів кандидатів у президенти дав можливість лише обмежено ознайомитися з програмами кандидатів.

У той же час Церетелі заявив, що вибори в Україні пройшли конкурентно, голосування провели добре, при цьому зазначивши, що правова система в Україні недосконала.

"Президентські вибори в Україні 2019 були конкурентними і проводилися з повагою до прав і свобод", - зазначив Церетелі.

Нагадаємо, раніше в ОБСЄ заявили, що вибори президента України відповідали світовим стандартам.

Зазначимо, за результатами підрахунку 99% протоколів, зі значним відривом лідирує кандидат у президенти Володимир Зеленський - за нього проголосували 73,21%. Чинний президент Петро Порошенко отримує голоси 24,46% українських виборців.

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