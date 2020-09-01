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ОБСЄ зафіксувала понад 800 порушень на Донбасі від початку нового перемир'я

Донбас, Вівторок 01 вересня 2020 08:52
ОБСЄ зафіксувала понад 800 порушень на Донбасі від початку нового перемир'я
Фото: СММ ОБСЄ (facebook.com oscesmm)
Автор: Анастасия Рокитна

Спеціальна моніторингова місія ОБСЄ нарахувала 829 порушень від початку всеосяжного перемир'я на Донбасі 27 липня. Зафіксували 148 вибухів, 2 невизначені боєприпаси, що пролетіли, 12 освітлювальних ракет та 667 черг і пострілів.

Про це йдеться у звіті Місії ОБСЄ.

Зокрема, у період із вечора 28 до вечора 29 серпня СММ зафіксувала 42 порушення режиму припинення вогню в Донецькій області.

Із вечора 29 до вечора 30 серпня Місія не зафіксувала жодного порушення режиму припинення вогню в Донецькій та Луганській областях.

Нагадаємо, за даними ООС, на Донбасі 31 серпня зафіксовано 2 факти порушення режиму припинення вогню з боку збройних формувань Російської Федерації.

Також 30 серпня на Донбасі військовослужбовці зафіксували два обстріли з боку бойовиків.

Зазначимо, що з 1 вересня КПВВ на Донбасі переходять на осінній режим роботи.

Додамо, що недавно бойовики розблокували роботу КПВВ "Новотроїцьке".

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