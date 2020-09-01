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Бойовики не пропускають спостерігачів ОБСЄ на окуповану територію

Донбас, Вівторок 01 вересня 2020 13:57
Бойовики не пропускають спостерігачів ОБСЄ на окуповану територію
Фото: спостерігачі ОБСЄ (twitter.com/osce_smm)
Автор: Игорь Литвиненко

Бойовики відмовляються пропускати на окуповану територію Донбасу представників Спеціальної моніторингової місії ОБСЄ. Окупанти аргументують відмову в пропуску карантинними заходами.

Про це повідомили у штабі операції Об'єднаних сил (ООС).

У штабі зазначили, що патрулі Місії ОБСЄ регулярно намагаються потрапити на окуповану територію.

"Транспортні засоби Місії повертаються назад на контрольовану територію, так і не перейшовши лінію розмежування, через небажання окупантів допускати патрулі ОБСЄ на тимчасово окуповану територію прикриваючись карантинними заходами", - повідомив спікер Державної прикордонної служби України в складі ООС Ігор Лизогуб.

Зараз на Донбасі з української сторони відкриті три контрольно-пропускні пункти в'їзду-виїзду, однак щоденний пропуск здійснюється лише через КПВВ "Станиця Луганська". Через пункт пропуску "Новотроїцьке" окупанти розблоковують рух кілька разів на тиждень. КПВВ "Маріїнка" залишається заблокованим з боку бойовиків.

Раніше РБК-Україна писало, що з 1 вересня КПВВ на Донбасі переходять на осінній режим роботи.

Також повідомлялося, що ОБСЄ зафіксувала понад 800 порушень з початку перемир'я на Донбасі.

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