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ОБСЄ помітила танки, гаубиці, зенітні установки бойовиків в житлових районах й не тільки

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Україна, П'ятниця 03 вересня 2021 05:55
ОБСЄ помітила танки, гаубиці, зенітні установки бойовиків в житлових районах й не тільки Фото: ОБСЄ помітила танки, гаубиці, зенітні установки бойовиків (facebook.com/mod.mil.rus)
Автор: Наталья Скороход

Спостерігачі з організації з безпеки і співробітництва в Європі помітили на Донбасі танки, гаубиці, зенітні установки і БМП бойовиків, що розміщені в порушення ліній відведення озброєння. Окупанти розміщують військову техніку поблизу населених пунктів, у житлових районах, на полігонах.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на звіт СММ ОБСЄ за 2 вересня.

В порушення ліній відведення ОБСЄ помітила 3 гаубиці 122-го калібру "Гвоздика" і 7 танків (Т-72) на полігоні в непідконтрольному уряду районі Донецької області. Їх засік безпілотник ОБСЄ на полігоні поблизу н. п. Новоселівка.

За лініями відведення, але поза виділеними місцями зберігання озброєння СММ виявила 6 танків на двох полігонах у непідконтрольних уряду районах Донецької та Луганської областях.

На полігоні поблизу н.п. Олександрівське (Донецька область) бойовики розмістили 5 танків невстановленого типу, в Мирному (Луганська область) - 1 танк T-64.

Також ОБСЄ відзначає ознаки військової присутності та присутності військового типу в зоні безпеки. Наприклад, 18 бойових броньованих машин і зенітну установку виявили в непідконтрольних уряду районах Донецької та Луганської областях, в тому числі на полігоні та в житловому кварталі.

На полігоні поблизу н. п. Новоселівка бойовики розмістили 7 БМП та 1 броньовану ремонтно-евакуаційну машину. У житловому районі н. п. Новогригорівка безпілотник засік зенітну установку, БТР, БМП. А ще 8 бронетранспортерів бойовики розмістили біля Первомайська (Луганська область).

Нагадаємо, що ОБСЄ більше не зможе моніторити ситуацію на кордоні Росії з окупованим Донбасом. Росія не продовжила місію.

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