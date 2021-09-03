ОБСЄ помітила танки, гаубиці, зенітні установки бойовиків в житлових районах й не тільки

Спостерігачі з організації з безпеки і співробітництва в Європі помітили на Донбасі танки, гаубиці, зенітні установки і БМП бойовиків, що розміщені в порушення ліній відведення озброєння. Окупанти розміщують військову техніку поблизу населених пунктів, у житлових районах, на полігонах.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на звіт СММ ОБСЄ за 2 вересня.

В порушення ліній відведення ОБСЄ помітила 3 гаубиці 122-го калібру "Гвоздика" і 7 танків (Т-72) на полігоні в непідконтрольному уряду районі Донецької області. Їх засік безпілотник ОБСЄ на полігоні поблизу н. п. Новоселівка.

За лініями відведення, але поза виділеними місцями зберігання озброєння СММ виявила 6 танків на двох полігонах у непідконтрольних уряду районах Донецької та Луганської областях.

На полігоні поблизу н.п. Олександрівське (Донецька область) бойовики розмістили 5 танків невстановленого типу, в Мирному (Луганська область) - 1 танк T-64.

Також ОБСЄ відзначає ознаки військової присутності та присутності військового типу в зоні безпеки. Наприклад, 18 бойових броньованих машин і зенітну установку виявили в непідконтрольних уряду районах Донецької та Луганської областях, в тому числі на полігоні та в житловому кварталі.

На полігоні поблизу н. п. Новоселівка бойовики розмістили 7 БМП та 1 броньовану ремонтно-евакуаційну машину. У житловому районі н. п. Новогригорівка безпілотник засік зенітну установку, БТР, БМП. А ще 8 бронетранспортерів бойовики розмістили біля Первомайська (Луганська область).