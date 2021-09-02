Далі без ОБСЄ. Росія не продовжить місію на кордоні з окупованим Донбасом

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Twitter Брюссельського кореспондента "Радіо Свобода" Рікарда Йозвяка.

"Росія сьогодні оголосила у Відні, що не підтримає продовження після 30 Вересня місії прикордонників і спостерігачів ОБСЄ на двох контрольно-пропускних пунктах ("Донецьк" і "Гуково") на російсько-українському кордоні", - написав він.

Нагадаємо, наприкінці травня через позицію Росії постійна рада ОБСЄ всього на два місяці продовжив мандат моніторингової місії на КПП "Гуково" і "Донецьк". Ці пункти пропуску знаходяться на кордоні Росії з окупованим Донбасом. Українська сторона вважає, що Москва блокує продовження місії, щоб і далі постачати озброєння.

Крім того, раніше міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба підкреслив важливість продовження місії ОБСЄ на непідконтрольній Україні ділянці кордону з РФ. Україна наполягає, що ця місія повинна продовжити роботу.