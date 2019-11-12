У ОБСЄ зафіксували постріли на ділянці розведення сил біля Петрівського

Ілюстративне фото (flickr.com/osce_smmu)

Місія 9 листопада зафіксувала початок процесу розведення сил

Спостерігачі Спеціальної моніторингової місії Організації з безпеки і співробітництва в Європі (ОБСЄ) зафіксували постріли в межах ділянки розведення в районі Петрівського. Про це йдеться у звіті місії.

У звіті зазначається, що 9 листопада місія зафіксувала початок процесу розведення сил і засобів на ділянці розведення в районі населеного пункту Петрівське.

"Того ж дня, здійснюючи моніторинг приблизно за 500 м на північний захід від Петрівського, спостерігачі чули 20 вибухів невизначеного походження та 1 чергу з великокаліберного кулемета - усе орієнтовно за 6-8 км на північний захід (за оцінкою, поза ділянкою розведення, але в межах 5 км від її краю)", - йдеться у повідомленні.

Також у Петрівському було зафіксовано, як у західному напрямку пролетів безпілотний літальний апарат малого радіуса дії, який не належав СММ. Разом з тим, 10 листопада, "перебуваючи на західному краї Петрівського та в Богданівці, спостерігачі чули 12 пострілів зі стрілецької зброї на відстані відповідно 1 км на південь, південний захід і 2-3 км на південний схід (усі, за оцінкою, у межах ділянки розведення)".

Нагадаємо, 11 листопада українська сторона поінформувала ОБСЄ про завершення розведення сил в Петрівському. Сьогодні з 12:00 розпочалось розмінування.

Крім того, відведення військ в Золотому Луганської області почалося о 12:00 29 жовтня 2019 і тривало до 1 листопада. В рамках цих заходів сторони відвели важке озброєння на узгоджену відстань.

Зазначимо, що розведення сил у цих населених пунтках є умовою проведення "нормандської зустрічі".