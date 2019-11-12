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Помічники голів "нормандської четвірки" займаються підготовкою можливих рішень зустрічі

Новини » Політика     12.11.2019 - 12:12
Помічники голів "нормандської четвірки" займаються підготовкою можливих рішень зустрічі
Фото: Дмитро Пєсков (УНІАН)

Дата можливого саміту в "нормандському форматі" не визначена

Помічники голів "нормандської четвірки" займаються підготовкою можливих рішень зустрічі. Про це заявив прес-секретар російського президента Дмитро Пєсков, повідомляють росЗМІ.

Він зазначив, що ведеться робота, яка не афішується, по лінії помічників президентів чотирьох країн, які також "займаються підготовкою можливих рішень, узгоджених розумінь за підсумками такої можливої зустрічі".

Пєсков додав, що дата можливого саміту в "нормандському форматі" не визначена, немає навіть приблизних термінів. Він вважає, що для проведення зустрічі необхідно завершити підготовчу роботу.

"Є розуміння, яке було досягнуто в ході роботи контактної групи в Мінську, є також цілий набір зобов'язань, які взяла на себе українська сторона", - заявив Пєсков.

Нагадаємо, міністр закордонних справ України Вадим Пристайко заявив, що на вимогу російської сторони радники президентів нормандської зустрічі розробили і погодили документ, який повинен бути підписаний на саміті.

Зазначимо, джерела РБК-Україна повідомляли, що зустріч лідерів країн "нормандської четвірки" може відбутися 24 або 26 листопада 2019 року. Крім того, за даними видання, зустріч в листопаді є останнім шансом для України в 2019 році.

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