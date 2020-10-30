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ОБСЄ зафіксувала одне порушення на Донбасі за добу

Донбас, П'ятниця 30 жовтня 2020 05:55
ОБСЄ зафіксувала одне порушення на Донбасі за добу
Фото: ОБСЄ на Донбасі (twitter.com/osce_smm)
Автор: Инна Собора

На Донбасі Спеціальна мониторнговая місія ОБСЄ зафіксувала одне порушення припинення вогню за добу. Порушення зафіксували в Донецькій області поблизу села Бетманове (Червоний Партизан).

Про це йдеться у звіті СММ ОБСЄ.

У Луганській області СММ не зафіксувала порушень режиму припинення вогню, як і в попередньому звіті. Востаннє порушення в області зафіксовано 25 жовтня.

Всього з початку перемир'я на Донбасі СММ зафіксувала в цілому 1906 порушень режиму припинення вогню, у тому числі 576 вибухів, 30 снарядів в польоті, 16 дульных спалахів, 23 освітлювальних ракет і 1261 чергу і постріл.

Нагадаємо, ввечері 29 жовтня бойовики порушили перемир'я на Донбасі. Внаслідок обстрілів поранення отримали двоє українських військовослужбовців.

За минулу добу, 28 жовтня, бойовики чотири рази порушили режим припинення вогню на Донбасі. В результаті обстрілу був поранений український військовий.

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