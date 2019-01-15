Бойовики нарощують важке озброєння у Донецькій області

Ілюстративне фото (РБК-Україна)

СММ ОБСЄ зафіксувала відсутність важкої техніки у визначених місцях зберігання

Спеціальна моніторингова місія ОБСЄ зафіксувала на Донбасі розміщення важкого озброєння за межами визначених місць зберігання. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-центр штабу ООС.

Як зазначається, 12 січня спостерігачі СММ в черговий раз відзначили, що в місцях постійного зберігання важкого озброєння в тимчасово непідконтрольних владі України районах Донецької області досі бракує шістьох реактивних систем залпового вогню (БМ-21, "Град", 122 мм) і дванадцяти мінометів (одинадцяти ПМ-38, 120 мм, й одного 2Б11 "Сани", 120 мм).

"Українська сторона СЦКК зазначає, що такі зухвалі дії російсько-окупаційних військ вкотре демонструють стійке небажання дотримуватись Мінських домовленостей щодо зберігання важкого озброєння у межах визначених місць зберігання та про прагнення до подальшого загострення конфлікту на Донбасі", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, у районі проведення операції Об'єднаних сил 14 січня російські окупаційні війська 12 разів порушили режим припинення вогню, загинув один український військовий, двох поранено.

РБК-Україна повідомляло, що 10 січня БПЛА СММ ОБСЄ зафіксував на північному сході від Донецька озброєння, яке належить найманцям збройних формувань РФ.