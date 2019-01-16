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ОБСЄ зафіксувала танки бойовиків у Донецькій області

Новини » Суспільство    16.01.2019 - 11:29
ОБСЄ зафіксувала танки бойовиків у Донецькій області
Ілюстративне фото (flickr.com/osce_smmu)

З порушенням Мінських домовленостей розміщено 21 танк

Безпілотник Спеціальної моніторингової місії ОБСЄ зафіксував районі Тернове на схід від Донецька 21 танк бойовиків, розміщений за межами виділених місць для їхнього зберігання. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на штаб ООС у Facebook.

Як зазначаэться, за даними звіту СММ ОБСЄ, моніторинг відведення озброєння, передбачений Меморандумом, а також Комплексом заходів і Доповненням до нього, засвідчують, що важке озброєння з боку збройних формувань Російської Федерації розміщується за лініями відведення, але за межами виділених місць для їхнього зберігання.

Так, 13 січня безпілотник СММ зафіксував 21 танк (тринадцять Т‑72 і вісім Т‑64) російсько-окупаційних військ в районі Тернове на схід від Донецька.

Українська сторона СЦКК наголошує, що російсько-окупаційні війська продовжують грубо порушувати, вимоги Мінських домовленостей, щодо зберігання важкого озброєння у виділених місцях.

ОБСЄ зафіксувала танки бойовиків у Донецькій області

Нагадаємо, раніше Спеціальна моніторингова місія ОБСЄ зафіксувала на Донбасі розміщення важкого озброєння за межами визначених місць зберігання, зокрема, шістьох реактивних систем залпового вогню (БМ-21, "Град", 122 мм) і дванадцяти мінометів (одинадцяти ПМ-38, 120 мм, й одного 2Б11 "Сани", 120 мм).

РБК-Україна писало, що бойовики заборонили спостерігачам ОБСЄ працювати в одному з селищ Луганської області.

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