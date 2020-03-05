Бойовики на Донбасі розмістили "Гради" і танки з порушенням угод, - СЦКК

Фото: БМ-22 "Град" (MilitaryArms.ru)

Бойовики розмістили 40 "Градів", 13 танків і 22 гаубиці з порушенням мінських угод

Українська сторона Спільного центру з контролю і координації (СЦКК) повідомила про розміщення на Донбасі бойовиками військової техніки з порушенням мінських угод. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сторінку операції Об'єднаних сил в Facebook.

Як повідомили в СЦКК, моніторингова місія ОБСЄ 2 березня зафіксувала розміщення 40 систем залпового вогню "Град" з порушенням лінії відводу. Зокрема, "Гради" були розміщені поблизу Краснолуцького, Міусинська, Садового, а також рухалися поблизу Іванівки.

Крім цього були зафіксовані 11 танків, 10 самохідних гаубиць і 12 буксируються гаубиць поблизу Міусинська і 2 танки біля Круглика, які були розміщені за межами виділених місць зберігання.

"Українська сторона Спільного центру з контролю і координації питань припинення вогню і стабілізації лінії розмежування сторін зазначає, що своїми діями на збройні формування російської федерації вперто демонструють небажання дотримуватися мінські домовленості, що свідчить про їх байдуже ставлення до потреб мирного населення з обох сторін лінії зіткнення", - повідомили в СЦКК

Раніше РБК-Україна писало, що за 4 березня на Донбасі поранення отримали четверо українських військових. Бойовики шість разів порушували режим припинення вогню, всього було випущено близько 30 хв.

Також повідомлялося, що в Донецькій області поблизу Новоселівки в результаті обстрілу бойовиків був пошкоджено газопровід. Існує загроза припинення газопостачання для населення.