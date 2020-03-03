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Бойовики розмістили танки на Донбасі з порушенням домовленостей, - СЦКК

Новини » Суспільство     03.03.2020 - 11:23
Бойовики розмістили танки на Донбасі з порушенням домовленостей, - СЦКК
Фото: російські танки (mil.ru)

На військовому полігоні поблизу Круглика розміщено 18 невстановлених танків бойовиків

Українська сторона Спільного центру з контролю і координації (СЦКК) повідомила про порушення домовленостей з розміщення військової техніки на Донбасі з боку незаконних збройних формувань Російської Федерації. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сторінку операції Об'єднаних сил в Facebook.

Наголошується, що в щоденному звіті ОБСЄ від 2 березня говориться, що на полігоні поблизу населеного пункту Круглик (31 км південно-західніше Луганська) зафіксовано розміщення 18 танків невстановленого типу, що порушує домовленості про лінії відводу.

"Своїми діями збройні формування Російської Федерації в черговий раз демонструють небажання дотримуватися мінські домовленості", - повідомили в штабі.

Нагадаємо, 2 березня в зоні ООС на Донбасі поранення отримали п'ять українських військових. Всього бойовики 13 разів порушили тишу з забороненого мінськими домовленостями зброї.

Також РБК-Україна писало, що 2 березня бойовики пішли на загострення ситуації на Донбасі. Зокрема, в результаті обстрілу Красногорівки поранення отримав мирний житель.

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